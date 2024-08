ASR investeert niet meer in nieuwe huurwoningen ondanks tekort

UTRECHT (ANP) - Verzekeraar ASR roept het nieuwe kabinet op de Wet betaalbare huur van voormalig woonminister Hugo de Jonge te heroverwegen. Doordat huurwoningen in het middensegment door de wet een maximale huurprijs hebben gekregen, is het voor grote woningbeleggers als ASR niet meer interessant om in extra huurwoningen te investeren. Topman Jos Baeten zegt dat ASR zijn woningportefeuille voorlopig in ieder geval niet gaat uitbreiden, ondanks dat Nederland kampt met een groot woningtekort.

Zelf is ASR goed voor 26.000 huurwoningen. "Dat aantal gaan we in ieder geval niet uitbreiden. We gaan het eerder verminderen dan vermeerderen", zei Baeten bij de presentatie van de halfjaarcijfers van ASR.

ASR ziet dat andere investeerders zich nu al terugtrekken van de markt door huurappartementen in de verkoop te doen. De verzekeraar waarschuwt dat het aanbod hierdoor op termijn zal slinken. De investeerders steken daardoor ook geen geld meer in de bouw van nieuwe woningen.

Het doel van de nieuwe wet, die op 1 juli inging, was om huurwoningen meer betaalbaar te maken voor huurders. Maar volgens Baeten kunnen verhuurders door de maximale huurprijs voor veel woningen geen huur meer vragen die voor hen kostendekkend is. Veel woningen moeten ook nog verduurzaamd worden, wat tot extra kosten leidt voor de verhuurders.