ING Scanner werkt niet bij iDEAL-vervangend betaalsysteem Wero

AMSTERDAM (ANP) - ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen in de toekomst bij onlinebetalingen geen gebruikmaken van Wero, het nieuwe Europese digitale betaalsysteem dat iDEAL vervangt. De ING Scanner wordt bijvoorbeeld gebruikt door mensen die geen smartphone of tablet hebben en daarom hun onlinebetalingen niet met de app doen.

"Een Wero-betaling werkt bij ING anders dan een iDEAL-betaling en kan daarom niet worden goedgekeurd met de ING Scanner", laat ING weten na berichtgeving van de NOS. "Dat kan alleen met de ING App."

De ING Scanner kan nog wel worden gebruikt voor andere bankzaken.

'Minder dan 1 procent'

ING wil niet zeggen hoeveel klanten de scanner gebruiken. Wel meldt de bank dat "minder dan 1 procent" van het totale aantal iDEAL-betalingen met de scanner wordt gedaan. ING telt ongeveer 8 miljoen particuliere klanten, van wie 6,4 miljoen dagelijks de ING-app gebruiken.

Wero is de opvolger van iDEAL en wordt vanaf eind 2026 de vervanger voor betalingen in webshops, fysieke winkels en voor betaalverzoeken.

Rabo Scanner

"Kan of wil een klant de ING App niet gebruiken? Dan kan hij betalen met een andere betaalmethode, mits de webshop deze optie aanbiedt", vervolgt ING. "Denk aan betalen op factuur, bankoverschrijving of creditcard."

Voor klanten die de Rabo Scanner gebruiken, verandert er niks bij de overgang naar Wero, laat een woordvoerder van Rabobank weten. Ongeveer 8 procent van alle transacties wordt met de Rabo Scanner afgehandeld.

Klanten van ABN AMRO kunnen met het apparaatje e.dentifier betalingen blijven doen via het nieuwe betaalsysteem, zegt een woordvoerder van die bank.