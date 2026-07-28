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Deel beperkingen om natuurbranden in regio Madrid opgeheven

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 19:36
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MADRID (ANP) - De autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen die waren ingesteld vanwege de grote natuurbranden in de buurt weer opgeheven, berichten Spaanse media als El País en Europa Press. Nadat eerder op de dag al was aangekondigd dat de inwoners van een aantal geëvacueerde dorpen weer terug naar huis mochten, zijn nu ook belangrijke autowegen in de regio heropend.
Het midden van Spanje wordt al dagen geteisterd door grote natuurbranden, maar dinsdag zijn de weersomstandigheden iets beter geworden. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, is de situatie nu wel veilig genoeg om een deel van de maatregelen af te schalen. Volgens Europa Press kunnen daardoor 20.000 mensen in de autonome gemeenschap Madrid weer naar huis.
De brand woedt niet alleen in de regio Madrid, ook de provincies Ávila en Toledo zijn getroffen. Ook daar zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Voor een aantal dorpen uit Toledo werden de maatregelen maandag al versoepeld.
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