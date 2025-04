ING: schok van half miljard voor Nederland bij farmaheffingen VS

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse economie kan een schok krijgen van een half miljard euro als de Amerikaanse president Donald Trump importheffingen van 25 procent op farmaceutische producten oplegt. Dat hebben kenners van ING berekend. Door die heffingen kunnen bijvoorbeeld farmaceuten besluiten meer te investeren in productiecapaciteit in de Verenigde Staten, ten koste van investeringen in Nederland en Europa. Ook kunnen bedrijven gaan besparen op onderzoek en ontwikkeling.

Volgens ING exporteert Nederland jaarlijks voor 35,5 miljard euro aan geneesmiddelen en wordt voor 23,6 miljard euro aan farmaceutische producten geïmporteerd. De schok van een half miljard kan volgens de bank op de middellange termijn toenemen als er in de VS alternatieven worden gevonden voor Nederlandse producten. Dan heeft ING het over een termijn van zes tot tien jaar. De bank zegt dat het allerminst zeker is dat die productiecapaciteit wordt gevonden in de VS door de economische onzekerheid over Trumps beleid.