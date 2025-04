Acteur Haley Joel Osment (Sixth Sense) gearresteerd voor cocaïnebezit, scheldt agenten uit voor nazi en meer

Voormalig kindster Haley Joel Osment, bekend van zijn rol in The Sixth Sense ('I see dead people'), is aardig van het padje af. De 37-jarige acteur werd op dinsdag 8 april gearresteerd bij een skiresort in Mammoth Lakes, Californië. Hij wordt verdacht van openbare dronkenschap en het bezit van een verdovende middel – vermoedelijk cocaïne.

Inmiddels is bekend dat hij officieel is aangeklaagd wegens bezit van cocaïne en wangedrag. Zijn rechtszitting staat gepland voor 7 juni. Tijdens zijn arrestatie ging het goed mis: op bodycambeelden van de politie is te zien hoe Osment zich hevig verzet en schreeuwt dat hij wordt aangevallen.

Wanneer de agenten hem vragen naar zijn naam, antwoordt hij herhaaldelijk: “I’m an American.” Vervolgens vinden de agenten een opgevouwen briefje van twintig dollar in zijn zak, waarin een onbekende substantie blijkt te zitten.

Helemaal de weg kwijt

Wat de beelden nog schrijnender maken, is het moment waarop Osment in de politiewagen plaatsneemt. Daar roept hij onder meer: “I’m being kidnapped by a fucking nazi”. En hij slingert een aantal antisemitische scheldwoorden richting een van de agenten.

Op donderdag 17 april bood Osment in een verklaring publiekelijk zijn excuses aan. “Ik ben absoluut geschokt door mijn gedrag. Als ik had geweten dat ik dit soort afschuwelijke taal had gebruikt in een black-out, had ik me eerder uitgesproken”, aldus de acteur. Hij gaf aan dat de afgelopen maanden zwaar voor hem zijn geweest: in januari verloor hij zijn huis tijdens de Eaton Fire in Altadena.

Toch wil hij niets goedpraten: “Dat is geen excuus voor het gebruiken van zo’n walgelijk woord. Ik heb de Joodse gemeenschap teleurgesteld en dat doet me ontzettend veel pijn. Ik vraag niemand om vergeving, maar ik beloof dat ik mijn best zal doen om mijn fout recht te zetten.”

Vaker opgepakt

Dit is niet Osments eerste aanvaring met de wet. In 2006 reed hij onder invloed tegen een brievenbus en werd hij aangeklaagd voor rijden onder invloed en drugsbezit. In 2018 raakte hij betrokken bij een opstootje op het vliegveld van Las Vegas tijdens Super Bowl-zondag.