ChatGPT raadt jouw locatie op basis van een foto; en dat is best creepy

De verbluffende nieuwe mogelijkheden van AI volgen elkaar in een mum van tijd op. Maar of we nou blij moeten worden van deze privacygevoelige optie?

Na de populaire Studio Ghibli-trend is ChatGPT opnieuw het middelpunt van een AI-hype. Het gaat om een indrukwekkende maar ook nogal verontrustende mogelijkheid: de chatbot kan op basis van een simpele foto achterhalen waar deze genomen is. Er zijn geen GPS-data of locatie-tags nodig; het model rekent de plek puur op visuele aanwijzingen uit.

De functie is onderdeel van de nieuwste beeldherkenning van ChatGPT, met de geavanceerde modellen GPT-4o en GPT-4o-mini als achterliggende motor. Die kunnen veel meer dan alleen plaatjes bekijken: ze kunnen inzoomen, bijsnijden, draaien en dus ook razendsnel analyseren.

The devil is in the details

Wat ChatGPT zo goed maakt in deze visuele speurtocht? Het let op alle details en combineert ze moeiteloos met elkaar. Van verkeersborden en winkelnaambordjes tot de architectuur van gebouwen en zelfs menukaarten. Aan de hand van die visuele aanwijzingen kan de chatbot in veel gevallen bepalen in welk land, welke stad en soms zelfs op welke straathoek een foto is genomen.

Op X en Reddit worden de mogelijkheden inmiddels uitgebreid getest. Gebruikers uploaden foto’s van straten, selfies bij restaurants of vage shots van een lunchmenu om ChatGPT te vragen: “Waar is dit?” En het antwoord is soms griezelig accuraat.

Dat smaakt naar meer... of toch niet?

Dat ChatGPT soms exact weet waar een foto genomen is, is fascinerend. Maar het roept ook direct ethische vragen op. Want wat als iemand zonder jouw medeweten een vakantiefoto van Instagram haalt, die in ChatGPT gooit en zo te weten komt waar jij exact bent (geweest)? Dat geeft een unheimisch gevoel; alsof er altijd iemand met je meekijkt.

Hoewel de technologie nog niet feilloos is — soms zit ChatGPT er ook volledig naast — is het vooral de snelheid van ontwikkeling die zorgen baart. De leercurve van AI is steil en als de chatbot nu al zulke prestaties levert, wat kun je op je vingers natellen wat ons in de nabije toekomst te wachten staat.

Geen sciencefiction meer

Het is verleidelijk om dit als een leuke nieuwe gimmick af te doen. Maar wie iets langer nadenkt, beseft dat dit allerlei nieuwe problemen oproept. Een volgend hoofdstuk in het debat over privacy en technologie is aangebroken.

Bron: Bright