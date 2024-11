ING tempert optimisme, ondanks sterke groei Nederlandse economie

AMSTERDAM (ANP) - ING tempert het optimisme over de economische groei in de komende kwartalen. "De groei in de nabije toekomst zal naar verwachting matig zijn", waarschuwde de bank. De groei van de economie in Nederland was met 0,8 procent in het derde kwartaal sterker dan verwacht door ING, die uitging van een groei van tussen de 0,3 en 0,5 procent.

De bank wijst onder meer naar negatieve signalen uit de industriële sector. Volgens de bank daalde de productie in de industrie in september "aanzienlijk" met 2,8 procent in vergelijking met augustus. ING haalt ook een enquête van de Europese Commissie aan waaruit naar voren kwam dat de sector in oktober pessimistischer is geworden over de komende maanden, bijvoorbeeld wat betreft de verwachte verkoopprijzen en productie.