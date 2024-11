ING verwacht 'behoorlijke' kwartaalgroei Nederlandse economie

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse economie is in het derde kwartaal opnieuw gegroeid, is de verwachting van onderzoekers van ING. Zij gaan uit van een groei van ongeveer 0,3 tot 0,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. "De cijfers die tot dusverre beschikbaar zijn wijzen op een behoorlijk groeicijfer", aldus de economen. Ze waarschuwen desondanks voor zwakkere groei in de periode daarna.

De economie in ons land groeide in het tweede kwartaal nog met 1 procent, na een kleine krimp over de eerste drie maanden van dit jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert donderdag de eerste officiële groeicijfers over het derde kwartaal.

ING heeft op basis van de cijfers die tot nu toe beschikbaar zijn een eerste inschatting gemaakt. Daaruit komt de verwachting naar voren dat de productie in de Nederlandse industrie met zo'n 0,5 procent tot 1 procent is gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Onder andere de auto-industrie, de bouw en de machine-industrie droegen bij aan die groei. De consumentenbestedingen zijn volgens ING iets minder gunstig voor de economie in vergelijking met productie- en verkoopcijfers, maar overwegend wel positief.