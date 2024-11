Klimaattop start met oproepen voor extra geld voor klimaatcrisis

BAKOE (ANP) - In de openingstoespraken op de klimaattop in Bakoe lijkt het duidelijk: er moeten nieuwe afspraken komen over een jaarlijks bedrag dat arme en kwetsbare landen moet helpen om klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan. De voorzitter van de COP29 Mukhtar Babayev benadrukte dat meer geld nodig is "want niets doen is veel duurder".

De voorzitter van de vorige COP in Dubai, Sultan al-Jaber, heeft de klimaattop geopend en zijn taken aan Babayev overgedragen. Hij is minister van Natuurlijke Grondstoffen in Azerbeidzjan. Olie en gas zijn de grondstoffen waar de Azerbeidzjaanse economie grotendeels op draait. Babayev bedankte Al-Jaber als "goede vriend" voor zijn inzet bij de klimaattop. Veel landen waren blij met de uitkomst van de vorige COP, maar Al-Jaber lag vorig jaar meermaals onder vuur omdat hij ook topman is van staatsoliebedrijf ADNOC.