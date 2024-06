Buitenlandse media vinden Nederlands elftal helemaal niks: "Lakse verdediging"

Je hoeft geen groot voetbalkenner te zijn om te zien dat het gisteren niet veel was met Oranje. De verdediging werd compleet omvergelopen. Ook buitenlandse media hadden geen goed woord over voor het elftal van Ronald Koeman.

Het Vlaamse HLN schrijft : "Oranje dacht er tegen Oostenrijk te licht over. Op elk vlak. Nederland-Oostenrijk was knuffelrock tegen heavy metal. Van die lauwe cola zonder prik versus een halve liter Red Bull."

"Een spectaculaire opmars van Oostenrijk", stelt de Franse sportkrant L'Equipe. De krant spreekt van een 'lakse verdediging' van Oranje.

"Oostenrijk overrompelde Nederland vanaf het allereerste begin", schrijft The Guardian. Oranje was weliswaar 'creatief in de verdediging, maar gaf extreem veel ruimte weg'.

"Dit was volledig verdiend voor Oostenrijk", schrijft de BBC. "Waar Oranje normaal gesproken bekendstaat om de strakke aanvalsstijl, was het dit keer Oostenrijk dat met snelheid en precisie speelde."