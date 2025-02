Intel wint op Wall Street na mogelijke deals met Broadcom en TSMC

NEW YORK (ANP) - Intel behoorde dinsdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De chipfabrikant steeg 6,3 procent, na mediaberichten dat branchegenoten Broadcom en TSMC afzonderlijk interesse zouden hebben in onderdelen van Intel. Zo meldde zakenkrant The Wall Street Journal dat het Amerikaanse Broadcom (min 3,5 procent) overweegt een bod te doen op de chipontwerpdivisie en marketingactiviteiten van Intel. Persbureau Bloomberg meldde daarnaast dat het Taiwanese TSMC, op verzoek van de Amerikaanse regering, gesprekken zou voeren over een meerderheidsbelang in de chipfabrieken van Intel.

De algehele stemming op Wall Street was afwachtend, na de gemengde slotstanden op vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 44.509 punten. De bredere S&P 500-index stond praktisch onveranderd op 6116 en techbeurs Nasdaq ging een fractie omhoog tot 20.039. De Amerikaanse beurzen waren maandag gesloten vanwege Presidents' Day. De Nasdaq kende vorige week met een winst van 2,6 procent de beste week van dit jaar.

Beleggers hielden verder de vredesonderhandelingen tussen de VS en Rusland over Oekraïne in de Saudische hoofdstad Riyad in de gaten. Volgens de buitenlandadviseur van de Russische president Poetin was de eerste gespreksronde een succes. Europa was niet uitgenodigd voor de gesprekken. Het Kremlin meldde eerder al dat de nadruk van het overleg ligt op het herstellen van de Russisch-Amerikaanse betrekkingen.