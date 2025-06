Droge mond, slechte adem en schade aan je gebit: Ozempic heeft nare bijwerkingen

De afslankmiddelen Ozempic en Wegovy worden wereldwijd geprezen om hun effectiviteit. Maar nu deze medicijnen steeds meer gebruikt worden, komen ook de schaduwkanten aan het licht. Niet alleen je taille verandert, ook je gezicht, mond en tanden kunnen flink te lijden hebben.

De werkzame stof in Ozempic, semaglutide, richt zich niet alleen op buikvet, maar op alle vetreserves in je lichaam, dus ook in je gezicht. Het gevolg? Een ingevallen, verslapte huid vol rimpels, ook wel Ozempic-face genoemd.

Maar er speelt meer. Semaglutide beïnvloedt ook de speekselklieren, waardoor je minder speeksel aanmaakt. Dit leidt tot een droge mond, dikker speeksel en een plakkerige tong. Omdat het medicijn ook je dorstgevoel onderdrukt, drink je vaak minder, wat het probleem verergert.

Slechte adem en beschadigde tanden

Een droge mond is niet alleen oncomfortabel, maar vormt ook een broedplaats voor schadelijke bacteriën. Die zorgen niet alleen voor een slechte adem, maar vergroten ook de kans op gaatjes en tandvleesproblemen. Sommige gebruikers ontwikkelen zelfs een 'vachtje' op de tong, een zichtbare bacterieophoping.

Een ander veelvoorkomend bijeffect is overgeven. Omdat semaglutide de maaglediging vertraagt, blijven eten en maagzuur langer in de maag, wat leidt tot misselijkheid en braken. Herhaald braken tast het glazuur van de tanden aan, vooral aan de achterkant. En in combinatie met een droge mond is dat funest voor het gebit.

Vrouwen lijken gevoeliger voor bijwerkingen van Ozempic, mogelijk door hormonale invloeden. Kleinere maaltijden helpen misselijkheid te beperken.

Let op: hoewel de meeste bijwerkingen verdwijnen als je stopt met het medicijn, is gebitsschade vaak onomkeerbaar. Houd dus je mondgezondheid goed in de gaten, ook als de kilo’s verdwijnen.