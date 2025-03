OLEN (ANP/BELGA) - De Belgische interieurwinkelketen CASA vraagt faillissement aan omdat het bedrijf zijn schulden niet meer kan betalen. Daardoor sluiten 63 winkels, het distributiecentrum en het hoofdkantoor in Olen. Mogelijk raken meer dan 540 mensen hun baan kwijt. CASA heeft ook tientallen vestigingen in Nederland, maar wat daarmee gaat gebeuren is nog onbekend.

Volgens een bedrijfsleider van een vestiging in Roosendaal krijgt hij later vandaag meer te horen.

CASA is de afgelopen jaren net als veel andere detailhandelsketens in financiële moeilijkheden beland. Het bedrijf ging op zoek naar meer inkomsten en extra financiering, sloot verlieslatende winkels en reorganiseerde het hoofdkantoor. Door "ongunstige ontwikkelingen" op de Europese markt moest het bedrijf eind oktober echter uitstel van betaling aanvragen.

De keten is ook actief in Frankrijk, Italië, Zwitserland, Luxemburg, Spanje en Portugal.