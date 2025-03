Struycken wil jeugdzorgstelsel verbouwen om gemaakte fouten

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) vindt dat het stelsel voor jeugd- en pleegzorg moet worden "verbeterd en verbouwd", zei hij in een Kamerdebat over het mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen. Dat is volgens hem hard nodig omdat is gebleken dat er iets heel erg mis is gegaan ondanks alle regels en protocollen die de organisaties in deze sector al hebben.

Wat er precies fout is gegaan, "weten we niet", ondanks het onderzoek van twee inspecties, stelde de NSC-bewindsman. De onderzoekers hebben volgens hem diverse ervaringen en perspectieven bekeken en zijn zo tot hun bevindingen gekomen.

Struycken denkt niet dat er kan worden gesproken over een incident, omdat grotere fouten vaker zijn gemaakt. Het ligt ook niet per se aan een tekort aan medewerkers denkt hij. Het gaat ook om een "professionele attitude" die soms ontbreekt, verwees hij naar een uitspraak van een bestuurder van de William Schrikker Stichting (WSS) maandag tijdens een gesprek met Kamerleden. Deze jeugdbeschermingsorganisatie ligt flink onder vuur vanwege allerlei stappen die niet zijn gezet toen er signalen waren dat het mis ging met het 10-jarige meisje in het pleeggezin.

Volgens de bewindsman hebben meerdere individuen die werkten bij verschillende organisaties "niet gedaan wat ze moesten doen". Maar dit hangt wel samen met de wijze waarop het systeem is geregeld, erkende hij.