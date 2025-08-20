Investeringen in juli gestegen, vooral in vliegtuigen en defensie

DEN HAAG (ANP) - De investeringen in Nederland zijn in juni met ruim 8 procent gestegen, na een forse krimp in de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat maandelijks de omstandigheden peilt rondom investeringen, is er vooral meer geld gestoken in schepen, vliegtuigen, machines, waaronder defensiematerieel, en infrastructuur.

Ondanks de groei waren de omstandigheden voor de investeringen, die samenhangen met de situatie op afzetmarkten en de financiële markten, in juni ongunstig. Dit was volgens het CBS in de maand juli ook het geval. "Zo waren consumenten minder negatief, maar verslechterde het oordeel van producenten over hun orderpositie", aldus het statistiekbureau.

De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in mei met 4 procent afgenomen. Vooral in gebouwen werd minder geïnvesteerd. Ook naar overig wegvervoer zoals bestelauto's, opleggers en trucks ging minder geld dan een jaar eerder.