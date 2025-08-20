Eerste schepen verlaten kade IJmuiden voor deelname SAIL-In

IJMUIDEN (ANP) - De eerste schepen die deelnemen aan de SAIL-In Parade hebben de kade in IJmuiden verlaten, ziet een ANP-verslaggever. De schepen maken zich klaar om de sluis te passeren.

SAIL gaat woensdagochtend van start met de intocht van tallships en historische schepen uit de hele wereld, die vanaf IJmuiden over het Noordzeekanaal naar Amsterdam varen. De Clipper Stad Amsterdam voert de parade naar de IJ-haven in Amsterdam aan. De verwachting is dat de schepen tussen 10.00 en 13.00 uur door de sluis van IJmuiden varen.