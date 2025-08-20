ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerste schepen verlaten kade IJmuiden voor deelname SAIL-In

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 8:20
anp200825050 1
IJMUIDEN (ANP) - De eerste schepen die deelnemen aan de SAIL-In Parade hebben de kade in IJmuiden verlaten, ziet een ANP-verslaggever. De schepen maken zich klaar om de sluis te passeren.
SAIL gaat woensdagochtend van start met de intocht van tallships en historische schepen uit de hele wereld, die vanaf IJmuiden over het Noordzeekanaal naar Amsterdam varen. De Clipper Stad Amsterdam voert de parade naar de IJ-haven in Amsterdam aan. De verwachting is dat de schepen tussen 10.00 en 13.00 uur door de sluis van IJmuiden varen.
Vorig artikel

Investeringen in juli gestegen, vooral in vliegtuigen en defensie

POPULAIR NIEUWS

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart

0_Trump-25205748010780

Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden

ANP-529474028 (2)

De AI-revolutie vraagt om een compleet andere kijk op de verdeling van geld