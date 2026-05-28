Investeringen in olieprojecten dalen door Iranoorlog, zegt IEA

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De wereldwijde investeringen in olieprojecten zullen naar verwachting in 2026 voor het derde jaar op rij dalen, meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Ondanks de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten nemen de uitgaven aan olieprojecten volgens het IEA dit jaar af tot onder de 500 miljard dollar (ongeveer 431 miljard euro).

Het IEA benadrukt in het jaarlijkse investeringsrapport dat de huidige energiecrisis, die voortkomt uit de feitelijke afsluiting van de Straat van Hormuz, de drang naar meer diversificatie van energiebronnen heeft versterkt. De afsluiting van de belangrijke scheepvaartroute voor olie en gas uit de Golfregio heeft geleid tot een sterke stijging van de olieprijzen en tot brandstoftekorten in verschillende delen van de wereld. Bedrijven en landen moeten daardoor hun energie-investeringsstrategieën herzien.

"We bevinden ons midden in de grootste energiecrisis die de wereld ooit heeft meegemaakt en ik geloof dat dit de investeringsstrategieën wereldwijd zal veranderen", zei Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA.