ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Investeringen in olieprojecten dalen door Iranoorlog, zegt IEA

Economie
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 8:12
anp280526072 1
PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De wereldwijde investeringen in olieprojecten zullen naar verwachting in 2026 voor het derde jaar op rij dalen, meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Ondanks de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten nemen de uitgaven aan olieprojecten volgens het IEA dit jaar af tot onder de 500 miljard dollar (ongeveer 431 miljard euro).
Het IEA benadrukt in het jaarlijkse investeringsrapport dat de huidige energiecrisis, die voortkomt uit de feitelijke afsluiting van de Straat van Hormuz, de drang naar meer diversificatie van energiebronnen heeft versterkt. De afsluiting van de belangrijke scheepvaartroute voor olie en gas uit de Golfregio heeft geleid tot een sterke stijging van de olieprijzen en tot brandstoftekorten in verschillende delen van de wereld. Bedrijven en landen moeten daardoor hun energie-investeringsstrategieën herzien.
"We bevinden ons midden in de grootste energiecrisis die de wereld ooit heeft meegemaakt en ik geloof dat dit de investeringsstrategieën wereldwijd zal veranderen", zei Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA.
loading

POPULAIR NIEUWS

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

ANP-517415257

Verkrachtingen en Epstein-banden: Veel Noren zijn helemaal klaar met het koningshuis

126571054_m

Wat is dat witte laagje op droge worst, toch geen schimmel zeker?

anp 468499438

Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

Loading