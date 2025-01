Investeringsmaatschappij onderzoekt komst AI-fabriek in Groningen

GRONINGEN (ANP) - De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) gaat onderzoeken of in Groningen een zogenoemde AI-fabriek kan komen, een faciliteit met een geavanceerde computer die een grote rekencapaciteit heeft. Onlangs werd bekend dat minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts een AI-fabriek wil laten bouwen in Nederland. De Tweede Kamer heeft hierover dinsdag twee moties aangenomen.

De Europese Commissie financiert de helft van de kosten voor de AI-fabriek. Met een eigen AI-fabriek kan Nederland minder afhankelijk worden van andere landen bij de toenemende vraag op het gebied van AI, ook wel bekend als kunstmatige intelligentie.

Er is nog geen plek aangewezen waar de AI-fabriek moet komen, maar eerder werd al naar Groningen gekeken. De NOM stelt dat Groningen een geschikte locatie is vanwege "het aanwezige ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland, de beschikbare energie en mogelijke locaties".

Hoe groot de fabriek wordt, hangt volgens de organisatie af van hoeveel geld de landelijke en regionale overheden erin steken. Ministeries en regionale overheden zouden hierover in gesprek zijn. De definitieve aanvraag voor het project moet in mei bij de Europese Commissie worden ingediend, dan moet dit duidelijk zijn, aldus de NOM.