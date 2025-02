Invoer lng voor het eerst gedaald sinds begin energiecrisis

DEN HAAG (ANP) - De invoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) is vorig jaar voor het eerst gedaald sinds het begin van de energiecrisis in 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. In plaats daarvan werd er meer gas uit de Nederlandse gasopslagen gehaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het grote beroep op gas uit de opslagen heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de prijzen. Het is voor gasleveranciers momenteel financieel aantrekkelijker om hun opgeslagen gas in te zetten om aan hun verplichtingen te voldoen dan nieuw gas in te kopen op de groothandelsmarkt.

Volgens het CBS verbruikte Nederland in 2024 ruim 30 miljard kubieke meter aardgas. Dat is ongeveer evenveel als een jaar eerder. De industrie verbruikte wel meer gas, maar voor de elektriciteitsproductie was minder nodig omdat er meer stroom werd opgewekt met hernieuwbare bronnen als wind en zon.

Import Russische lng

Tegelijkertijd lag de aanvoer van gas behoorlijk lager. Tankerschepen leverden 15 procent minder lng af. Vooral de hoeveelheid lng uit de VS nam af. Dat ging om een afname van 18 procent. Het land bleef met 14,4 miljard kubieke meter wel verreweg de belangrijkste leverancier van lng.

Opmerkelijk is dat Nederland juist 68 procent meer lng uit Rusland invoerde. Op dit moment valt lng uit Rusland buiten de sanctiemaatregelen van de Europese Unie. Volgens het CBS ging het hier niettemin om kleine hoeveelheden.

Nederlandse gaswinning

Door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen nam de Nederlandse gaswinning opnieuw af. Er werd 1,9 miljard kubieke meter minder gas uit de grond gehaald, goed voor een afname van 17 procent.

Omdat er minder gas werd gewonnen en ingevoerd terwijl het gebruik gelijk bleef, was er eind 2024 uiteindelijk 3,7 miljard kubieke meter minder gas opgeslagen dan een jaar eerder. Dat komt neer op een afname van 31 procent.

Sterk gestegen gasprijs

Een woordvoerder van het CBS legt uit dat dit mede verklaart waarom de gasopslagen de laatste weken zo leeg zijn. Volgens de laatste cijfers van het Nationaal Energie Dashboard zijn de bergingen nog maar voor ongeveer een derde gevuld. Ook in andere Europese landen zijn de gasvoorraden de laatste tijd leger.

Tot nu toe slaan autoriteiten nog geen alarm hierom omdat de leveringszekerheid niet in gevaar lijkt. Wel dreigt Europa daarmee het winterseizoen met een vrijwel lege gasvoorraad te verlaten, waardoor het duurder wordt om deze aan te vullen voor het volgende stookseizoen. Eerder deze week bereikte de gasprijs al het hoogste niveau in ongeveer twee jaar.