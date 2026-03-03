Irak vreest olieproductie fors te moeten verminderen door oorlog

DUBAI (ANP/RTR) - Irak zal worden gedwongen binnen enkele dagen zijn olieproductie flink te verminderen als olietankers niet vrij kunnen bewegen door de Straat van Hormuz. Twee Iraakse oliefunctionarissen melden dat de productie dan met meer dan 3 miljoen vaten per dag moet worden teruggebracht.

Door de verstoringen in de export vanuit de Straat van Hormuz zijn de opslagniveaus in de zuidelijke havens van Irak volgens hen gedaald tot kritieke niveaus. Irak heeft sinds dinsdag de productie op het Rumaila-olieveld al met 700.000 vaten per dag verminderd. Op het West Qurna-2-veld worden 460.000 vaten per dag minder olie geproduceerd, aldus de functionarissen.

De Straat van Hormuz is een belangrijke zeestraat voor olietankers. Ongeveer een vijfde van al het vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in de wereld passeert de Straat van Hormuz. Iran meldde eerder de zeestraat te hebben afgesloten voor de scheepvaart.

Maandag besloot Qatar al voorlopig te stoppen met de lng-productie vanwege de aanvallen op energiefaciliteiten door Iran.