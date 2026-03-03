ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Irak vreest olieproductie fors te moeten verminderen door oorlog

Economie
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 18:03
anp030326176 1
DUBAI (ANP/RTR) - Irak zal worden gedwongen binnen enkele dagen zijn olieproductie flink te verminderen als olietankers niet vrij kunnen bewegen door de Straat van Hormuz. Twee Iraakse oliefunctionarissen melden dat de productie dan met meer dan 3 miljoen vaten per dag moet worden teruggebracht.
Door de verstoringen in de export vanuit de Straat van Hormuz zijn de opslagniveaus in de zuidelijke havens van Irak volgens hen gedaald tot kritieke niveaus. Irak heeft sinds dinsdag de productie op het Rumaila-olieveld al met 700.000 vaten per dag verminderd. Op het West Qurna-2-veld worden 460.000 vaten per dag minder olie geproduceerd, aldus de functionarissen.
De Straat van Hormuz is een belangrijke zeestraat voor olietankers. Ongeveer een vijfde van al het vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in de wereld passeert de Straat van Hormuz. Iran meldde eerder de zeestraat te hebben afgesloten voor de scheepvaart.
Maandag besloot Qatar al voorlopig te stoppen met de lng-productie vanwege de aanvallen op energiefaciliteiten door Iran.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-409313248

500 euro huur, 300 dagen zon: deze Spaanse stad is het paradijs voor gepensioneerden

gandr-collage

Voormalig naaktmodel Melania zit als eerste first lady VN-Veiligheidsraad voor

ANP-464962600

“Alle moeflons zijn in zeven maanden tijd opgevreten. De wolf vernietigt de biodiversiteit”

AA1XnCqY

Weer een vlek bij Trump: waarom die rode plek in zijn hals zoveel vragen oproept

131072121_m

Rouw die niet overgaat: wat de hersenen ons vertellen

f541b298-d12a-474c-8707-b0b740bc67b8_w960_r1.5_fpx45_fpy50

Bizarre sleepkosten bij pech met elektrische auto in Duitsland, rekening van 20.000 euro of meer

Loading