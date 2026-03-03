Iraanse media: gebouw van Assemblee van Experts gebombardeerd

QOM (ANP) - Een gebouw van de raad die de nieuwe ayatollah van Iran moet benoemen is gebombardeerd door Israël en de VS, meldt persbureau AFP op basis van lokale media. Na de dood van de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft de 88-koppige raad van theologen de taak gekregen om een nieuwe leider te benoemen.

Online gaan niet onafhankelijk te verifiëren beelden rond van een verwoest gebouw waar de zogenoemde Assemblee van Experts samen zou komen. Het zou gaan om een gebouw in de Iraanse stad Qom, ten zuiden van Teheran. Het is niet duidelijk of er mensen in het gebouw aanwezig waren en of het inderdaad door de raad werd gebruikt.

Eerder zei buitenlandminister Abbas Araghchi te hopen dat er binnen enkele dagen een nieuwe hoogste leider zou zijn.