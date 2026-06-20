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Irak wil olieproductie fors opvoeren na akkoord VS en Iran

Economie
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 16:08
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BAGDAD (ANP) - Irak heeft de exploitanten van vijf grote olievelden gevraagd de productie weer op te voeren naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde nadat de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikten dat moet leiden tot de volledige heropening van de Straat van Hormuz.
De Iraakse staatsoliemaatschappij Basra Oil Company heeft verzocht de productie op de velden op te voeren tot hun maximale capaciteit, staat in een document van vrijdag dat door persbureau Bloomberg is ingezien.
Daarmee mikt Irak, de op een na grootste olieproducent binnen oliekartel OPEC, op een productie van meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De terugkeer naar hogere productieniveaus zal geleidelijk verlopen en afhangen van operationele omstandigheden en de beschikbaarheid van tankers voor het vervoer van de olie, zegt een woordvoerder van het Iraakse ministerie van Olie. De Iraanse strijdkrachten kondigden zaterdag echter aan dat de Straat van Hormuz weer dichtgaat vanwege nieuwe aanvallen op Libanon.
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