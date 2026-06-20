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Pakistan: zondag gesprekken tussen Iran en VS in Zwitserland

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 16:58
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ISLAMABAD (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan meldt dat eerder aangekondigde gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zondag plaatsvinden in het Zwitserse Bürgenstock. Pakistan zegt te blijven optreden als bemiddelaar om een eerder gesloten tijdelijk akkoord verder uit te werken.
Eerder werd het gezamenlijk tekenen van het akkoord in Zwitserland afgezegd. Daar zou ook verder moeten worden gepraat over de details van een uiteindelijk vredesplan. In het zogenoemde memorandum van overeenstemming werd bijvoorbeeld de ontmanteling van het Iraanse atoomprogramma nog niet uitgewerkt.
Wel moest de Straat van Hormuz worden geopend, maar zaterdag sloot Iran de zeestraat opnieuw. De VS zouden zich niet aan het akkoord hebben gehouden door niet te voorkomen dat Israël aanvallen bleef uitvoeren op Libanon. Daarbij vielen tientallen doden, ook nadat Israël en Hezbollah een nieuw staakt-het-vuren sloten.
Ook Qatar zal deelnemen aan de gesprekken, meldt Pakistan.
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