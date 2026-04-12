Melania Trump doorbreekt stilzwijgen: geen band met Epstein

door Nina van der Linden
zondag, 12 april 2026 om 10:45
melania-trump-jeffrey-elstein-41026-2e0763a579a847c681edde7819334d40
In een zeldzaam optreden vanuit het Witte Huis heeft Melania Trump fel ontkend dat zij ooit een persoonlijke band had met Jeffrey Epstein. De Amerikaanse First Lady sprak van “leugens” en “smaad”, terwijl president Donald Trump zegt niet vooraf op de hoogte te zijn geweest van de inhoud van haar verklaring.
Melania Trump heeft in een zeldzame verklaring vanuit het Witte Huis elke persoonlijke band met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein ontkend. De Amerikaanse First Lady sprak donderdag in Washington en noemde berichten over een vermeende relatie met Epstein “leugens” en “smaad” die haar reputatie zouden moeten beschadigen.
Volgens Trump overlapten haar en Epsteins sociale kringen in New York en Palm Beach, maar was er nooit sprake van een vriendschap. Ze zei nooit op Epsteins privé‑eiland te zijn geweest, niet in zijn vliegtuigen te hebben gezeten en niets te hebben geweten van zijn misbruik van minderjarigen. In geen enkele rechtbankdocumenten of verhoren rond de zaak zou haar naam als getuige voorkomen, benadrukte ze.
Aanleiding voor de verklaring is onder meer een uit 2002 daterende e‑mail uit de Epstein‑archieven, ondertekend met “Love, Melania”, die in Amerikaanse media tot speculaties over een nauwere relatie leidde. Trump en haar advocaten kondigden aan hard te zullen blijven optreden tegen volgens hen valse beschuldigingen, ook met juridische stappen waar nodig.
De timing van het optreden roept in de VS vragen op, omdat de Epstein‑zaak politiek enigszins naar de achtergrond was verdrongen. President Donald Trump verklaarde in eerste reacties dat hij van de inhoud van Melania’s statement vooraf niet op de hoogte was, al bevestigde hij dat zij “het recht had” zich over Epstein uit te spreken.

177753701_m

generated-image (2)

shutterstock_2722292205

248d21b6fb6aac4efcd4ec5f1103ef09,c81dff63

anp110426104 1

anp120426003 1

