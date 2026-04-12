Melania Trump doorbreekt stilzwijgen: geen band met Epstein

Melania Trump heeft in een zeldzame verklaring vanuit het Witte Huis elke persoonlijke band met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein ontkend. De Amerikaanse First Lady sprak donderdag in Washington en noemde berichten over een vermeende relatie met Epstein “leugens” en “smaad” die haar reputatie zouden moeten beschadigen.

Volgens Trump overlapten haar en Epsteins sociale kringen in New York en Palm Beach, maar was er nooit sprake van een vriendschap. Ze zei nooit op Epsteins privé‑eiland te zijn geweest, niet in zijn vliegtuigen te hebben gezeten en niets te hebben geweten van zijn misbruik van minderjarigen. In geen enkele rechtbankdocumenten of verhoren rond de zaak zou haar naam als getuige voorkomen, benadrukte ze.

Aanleiding voor de verklaring is onder meer een uit 2002 daterende e‑mail uit de Epstein‑archieven, ondertekend met “Love, Melania”, die in Amerikaanse media tot speculaties over een nauwere relatie leidde. Trump en haar advocaten kondigden aan hard te zullen blijven optreden tegen volgens hen valse beschuldigingen, ook met juridische stappen waar nodig.

De timing van het optreden roept in de VS vragen op, omdat de Epstein‑zaak politiek enigszins naar de achtergrond was verdrongen. President Donald Trump verklaarde in eerste reacties dat hij van de inhoud van Melania’s statement vooraf niet op de hoogte was, al bevestigde hij dat zij “het recht had” zich over Epstein uit te spreken.