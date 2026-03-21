Iran zegt geen overtollige ruwe olie te hebben voor andere landen

Economie
door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 1:18
TEHERAN (ANP) - Iran heeft geen overschot aan ruwe olie om aan andere landen te verkopen. Dat stelt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Olie. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent had eerder aangegeven dat de Verenigde Staten overwegen de sancties op Iraanse olie die al wordt verscheept, op te heffen.
De beoogde maatregel van de VS moet de prijsstijging van de energiekosten voor Amerikanen beperken. Bessent schatte dat ongeveer 140 miljoen vaten Iraanse olie zich op zee bevinden.
"Momenteel heeft Iran in feite geen overschot aan ruwe olie meer op zee of voor levering aan andere internationale markten", aldus de woordvoerder. Hij voegt daaraan toe dat de verklaring van Bessent "uitsluitend is bedoeld om kopers hoop te geven".
Sinds het begin van de Iranoorlog bijna drie weken geleden varen bijna geen olietankers en andere schepen meer door de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor olie uit het Midden-Oosten. De olieprijzen zijn de afgelopen weken flink gestegen door de blokkade.
generated-image

generated-image (1)

d52bcdb6-4252-49e9-b97b-f857588df2b4

121029915_m

ANP-481638629

a797a6eabb8e1cf7493da930088ba5c4d827e878-1368x952

