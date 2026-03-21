VS schorten sancties op Iraanse olie op

Economie
door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 1:20
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten heffen tijdelijk sancties op voor Iraanse olie die momenteel al wordt verscheept. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft laten weten dat de verkoop en levering van olie en olieproducten die zich voor vrijdag op schepen bevonden, tot 19 april zijn toegestaan.
Minister van Financiën Scott Bessent gaf donderdag al aan dat de VS overwogen de sancties te versoepelen. Het Iraanse ministerie van Olie verklaarde vrijdag echter dat het geen overschot aan ruwe olie op zee heeft.
De maatregel is bedoeld om de stijging van olieprijzen te beteugelen nu er bijna geen olietankers en andere schepen meer varen door de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor olie uit het Midden-Oosten.
generated-image

generated-image (1)

d52bcdb6-4252-49e9-b97b-f857588df2b4

121029915_m

ANP-481638629

a797a6eabb8e1cf7493da930088ba5c4d827e878-1368x952

