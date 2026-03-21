VS schorten sancties op Iraanse olie op

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten heffen tijdelijk sancties op voor Iraanse olie die momenteel al wordt verscheept. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft laten weten dat de verkoop en levering van olie en olieproducten die zich voor vrijdag op schepen bevonden, tot 19 april zijn toegestaan.

Minister van Financiën Scott Bessent gaf donderdag al aan dat de VS overwogen de sancties te versoepelen. Het Iraanse ministerie van Olie verklaarde vrijdag echter dat het geen overschot aan ruwe olie op zee heeft.

De maatregel is bedoeld om de stijging van olieprijzen te beteugelen nu er bijna geen olietankers en andere schepen meer varen door de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor olie uit het Midden-Oosten.