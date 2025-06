Israël sluit grootste gasveld van het land

TEL AVIV (ANP/BLOOMBERG) - Israël heeft opdracht gegeven tot de tijdelijke sluiting van het grootste gasveld van het land, maakte het Israëlische ministerie van Energie bekend. De sluiting van het aardgasveld Leviathan is een veiligheidsmaatregel in de nasleep van de Israëlische aanval op Iran. Dat laatste land kondigde vergeldingsmaatregelen aan.

Het Amerikaanse energieconcern Chevron is de beheerder van het veld in de Middellandse Zee, dat Israël en buurlanden Egypte en Jordanië van gas voorziet. Door de sluiting komen gasleveringen aan Egypte naar verwachting in het gedrang, juist nu dat land meer energie nodig heeft voor voldoende koeling tijdens de zomerhitte.

Na de Israëlische aanval op Iran stegen de gasprijzen, door de vrees voor een beperkter aanbod als de spanningen in het Midden-Oosten aanhouden. De voor Europa maatgevende prijs voor aardgas steeg vrijdagmiddag bijna 6 procent.