Vakbonden VVMC en FNV kritisch op nieuw cao-voorstel NS

TILBURG (ANP) - Vakbonden VVMC en FNV zijn niet onder de indruk van de toenaderingspoging van NS om meer stakingen te voorkomen. De bonden willen niet alleen hogere lonen, maar ook betere afspraken over arbeidsomstandigheden. Ze overleggen nog intern of ze doorgaan met staken of genoeg aanleiding zien om de onderhandelingen met NS te hervatten.

NS stelde vrijdag een loonsverhoging van 3,25 procent voor dit jaar voor, tegenover een eerder bod van 2,55 procent. Vanaf 1 maart volgend jaar zou daar nog 2,75 procent bijkomen.

"Hiermee is de werkgever alleen bereid de inflatie te corrigeren. Daarbij gaat het bij ons niet alleen om loon, maar ook om goede afspraken inzake arbeidsomstandigheden", reageert VVMC-bestuurder Wim Eilert. De grootste vakbond bij NS wil onder andere dat oudere werknemers met een zwaar beroep eerder kunnen uittreden.

Eerder liet FNV-bestuurder Henri Janssen in een eerste reactie weten "niet enthousiast" te zijn. Ook hij wil meer aandacht voor arbeidsomstandigheden.