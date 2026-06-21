ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Italiaans modemerk Moschino benoemt nieuwe creatief directeuren

Economie
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 12:16
anp210626093 1
MILAAN (ANP/RTR) - Het Italiaanse modemerk Moschino heeft per direct twee nieuwe creatief directeuren benoemd. Loris Messina en Simone Rizzo volgen Adrian Appiolaza op, heeft moederbedrijf Aeffe zondag bekendgemaakt.
Appiolaza, die in 2024 werd aangetrokken als creatief directeur van het luxemerk, verliet het bedrijf afgelopen vrijdag. Messina en Rizzo maken in september tijdens de Milan Fashion Week hun debuut voor Moschino. De twee Milanese ontwerpers hebben volgens de voorzitter van Aeffe een "eigentijdse creatieve visie". Het duo richtte in 2014 al het merk Sunnei op.
Moschino staat bekend om zijn kleding en accessoires, vaak met opvallende ontwerpen.
loading

POPULAIR NIEUWS

127216006_m

Mentaal sterke mensen prikken hier in 30 seconden doorheen

gandr-collage

Zweden likt de wonden na vernedering: 'Wat Nederland deed, was oneerlijk'

shutterstock_2647722573

De hittegolf kan wel eens een tijdje gaan duren

anp 467760615

Waarom willen we in deze hitte toch onder een dekentje slapen?

shutterstock_2454342471

Zomer vol rook: waarom barbecuen ongezonder is dan we denken

anp 17205262

Zo krijg je die hardnekkige thee- en koffie-aanslag eenvoudig van je servies af

Loading