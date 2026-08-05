Brood hoeft maar 4 ingrediënten te hebben, maar dit zit er écht in jouw supermarkt-boterham. Is dat erg?

Meel, water, gist en zout. Meer heeft brood in theorie niet nodig. Toch tel je op menig supermarktverpakking al snel vijftien tot twintig stoffen op de ingrediëntenlijst. Wat doen al die extra toevoegingen eigenlijk in je boterham en moet je je daar zorgen over maken?

Traditioneel brood bestaat enkel uit meel, water, een rijsmiddel en zout. Maar bij veel voorverpakt supermarktbrood komt daar een hele reeks zogeheten broodverbetermiddelen bij: vetten, suikers, emulgatoren, enzymen, gluten, sojameel en soms melk- of eibestanddelen. Die stoffen zorgen ervoor dat het brood luchtiger wordt, langer vers blijft en een mooiere korst krijgt. Allemaal eigenschappen die passen bij brood dat dagenlang in de schappen moet liggen.

Wat betekenen die E-nummers nou echt?

Op de verpakking duiken die toevoegingen vaak op als E-nummer, simpelweg omdat de officiële scheikundige naam te lang of te ingewikkeld is voor het etiket. Een E-nummer betekent dat een stof door de Europese voedselautoriteit is goedgekeurd en veilig is bevonden; niet dat hij van nature voorkomt, en ook niet automatisch dat hij ongezond is. Bekende voorbeelden in brood zijn E300 (ascorbinezuur, oftewel vitamine C, gebruikt als meelverbeteraar) en E920, een aminozuur dat het deeg soepeler maakt.

De zuurdesem-valkuil

Extra verwarrend: veel brood met zuurdesem op de verpakking is helemaal niet op de traditionele, langzame manier gefermenteerd. Bij echt zuurdesembrood ontstaat het rijzen puur uit een mengsel van meel en water dat dagenlang rust en waarin wilde gistcellen en melkzuurbacteriën zich ontwikkelen, een proces dat acht tot vierentwintig uur duurt. Veel supermarktvarianten gebruiken echter gewoon bakkersgist voor een sneller proces en voegen alleen een beetje zuurdesem toe voor de smaak. Een korte blik op de ingrediëntenlijst verraadt het verschil: staat er naast meel, water en zout ook bakkersgist op? Dan gaat het waarschijnlijk om het snellere proces.

Hoort er suiker in brood?

Ook suiker duikt vaker op dan je zou verwachten, in de vorm van gewone suiker, honing, moutsiroop of maltodextrine. Dat is op zich niet zo gek: gist heeft een snelle energiebron nodig om goed te rijzen en een beetje suiker zorgt voor die herkenbare goudbruine korst. De hoeveelheden zijn doorgaans klein, maar bij bepaalde gesuikerde broodsoorten en casinobroodjes loopt dit sneller op dan bij een simpel volkorenbrood.

Is dit erg voor je gezondheid?

Niet elk supermarktbrood valt in dezelfde categorie. Volkorenbrood dat vooral bestaat uit meel, water, gist, zout en eventueel zaden, lijkt qua samenstelling nog sterk op traditioneel brood. Het zijn vooral de voorverpakte, lang houdbare broden, het witte brood en de gesuikerde varianten die vaker als sterk bewerkt worden bestempeld.

Wil je weten wat je precies in huis haalt? De vuistregel is: hoe korter de ingrediëntenlijst en hoe herkenbaarder de woorden erop, hoe dichter het brood bij de traditionele basis van meel, water, gist en zout blijft.