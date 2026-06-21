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"Beleggen in SpaceX is net zo veilig als beleggen in Russische obligaties"

Economie
door Nina van der Linden
zondag, 21 juni 2026 om 12:36
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SpaceX krijgt van indexaanbieder MSCI dezelfde, allerlaagste ESG‑score als de Russische staat, waardoor sommige analisten beleggen in het ruimtebedrijf qua risico vergelijken met het aanhouden van Russische staatsleningen sinds de inval in Oekraïne.
MSCI heeft SpaceX vlak voor zijn record‑IPO van naar schatting 75 miljard dollar beoordeeld met een CCC‑rating, de laagste mogelijke score op de ESG‑schaal.Die score komt overeen met de ESG‑overheidsrating die MSCI Rusland gaf nadat het land in 2022 Oekraïne binnenviel, toen Russische staatsobligaties eveneens naar CCC werden verlaagd. SpaceX noteert sinds juni 2026 aan de Nasdaq en presenteert zich als een cruciale speler in ruimtevaart en satellietcommunicatie, maar valt bij duurzaamheidsbeleggers formeel in dezelfde risicocategorie als Rusland.

Waarom die extreem lage ESG‑score?

Volgens MSCI blijft SpaceX “achter bij de sector” door een hoge blootstelling aan ESG‑risico’s en een tekortschietende beheersing daarvan, met name op het gebied van governance. Het bedrijf scoort 3,2 van de 10 punten op de governance‑metriek: punten worden afgetrokken voor rode vlaggen rond machtsconcentratie, gebrekkige onafhankelijkheid van het bestuur, mogelijke belangenconflicten en beperkte zeggenschap voor minderheidsaandeelhouders. Daarnaast krijgt SpaceX slechts 1 van de 10 punten en een oranje vlag in MSCI’s controverse‑categorie, een indicatie van zware lopende controverses, al zonder de “rode vlag” die is gereserveerd voor de allerzwaarste gevallen.

Hoe kijken beleggers hiernaar?

De CCC‑rating van SpaceX legt een pijnlijk parallel bloot: vanuit ESG‑perspectief weegt het governance‑risico van een populair technologie‑icoon even zwaar als het politieke en financiële risicoprofiel van een internationaal geïsoleerde staat. Het is link je geld te stoppen in SpaceX. Dat roept vragen op voor Europese fondshuizen die moeten voldoen aan strikte duurzaamheidsregels; sommige ESG‑fondsen zouden SpaceX zelfs geheel kunnen mijden, net zoals ze eerder Russische obligaties uit hun portefeuilles verwijderden.Voor beleggers komt het neer op een ongemakkelijke keuze: laat je je leiden door groei‑ en tech‑hype, of door een ESG‑score die SpaceX in hetzelfde vakje plaatst als Russische staatsobligaties na 2022?

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