Italiaanse bank UniCredit wil Banco BPM kopen voor 10 miljard

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - UniCredit, de grootste bank van Italië, wil zijn kleinere binnenlandse rivaal Banco BPM kopen. UniCredit zegt dat er een overnamebod ligt voor alle aandelen Banco BPM, waarbij de bank wordt gewaardeerd op ruim 10 miljard euro.

Die overname moet dan volledig in aandelen worden afgehandeld. De bank werd al langer gezien als mogelijk overnamedoel voor UniCredit om zo de aanwezigheid in de vermogende regio Lombardije te vergroten.

Banco BPM heeft voor bijna 200 miljard euro aan bezittingen onder beheer. De bank kocht eerder deze maand nog een belang in branchegenoot Monte dei Paschi di Siena en zou ook kijken naar een overname van vermogensbeheerder Anima.

UniCredit-topman Andrea Orcel zou mogelijk ook een overnamebod kunnen lanceren op het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank heeft een flink belang opgebouwd in de tweede bank van Duitsland. In Duitsland zijn er grote zorgen over een mogelijke overname door angst voor groot banenverlies. Commerzbank heeft al gezegd geen overname door UniCredit te willen. Ook de Duitse regering is tegenstander.