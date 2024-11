AEX-index koerst af op licht hoger begin na sterke opmars

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak lijkt maandag licht hoger te beginnen, na de forse koersstijging op vrijdag. De Amsterdamse hoofdindex eindigde afgelopen week 1,6 procent hoger. De koerswinst volgde op een onverwachte krimp van de economische activiteit in het eurogebied in november. Dat voedde de speculatie op een grotere renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) in december om de economie te steunen.

De nieuwe beursweek begint relatief rustig, nu het kwartaalcijferseizoen vrijwel is afgelopen. Ook zijn de Amerikaanse beurzen donderdag gesloten vanwege Thanksgiving Day. Op vrijdag, met koopjesfestijn Black Friday, is Wall Street een halve handelsdag geopend. Verder gaat de aandacht uit naar de notulen van de vorige rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank. De aantekeningen, die dinsdag naar buiten komen, bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve.

De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio won 1,3 procent. De beurzen in Hongkong en Shanghai daalden 0,2 procent, na het besluit van de Chinese centrale bank om opnieuw een belangrijk rentetarief onveranderd te laten. De beleidsmakers lijken te willen wachten met verdere steunmaatregelen tot na de aanstelling van de Amerikaanse president Donald Trump in januari. Trump heeft namelijk beloofd de importtarieven op Chinese goederen te verhogen.

UniCredit en Ebusco

In Milaan gaat de aandacht uit naar de banken. UniCredit wil zijn Italiaanse rivaal Banco BPM kopen voor ongeveer 10 miljard euro. UniCredit breidde eerder al zijn belang in Commerzbank uit met het oog op een mogelijke overname van de Duitse bank. De Duitse overheid ziet een eventuele overname van Commerzbank door de Italiaanse bank echter niet zitten.

Ebusco liet weten Jan Piet Valk te hebben aangesteld als interim financieel directeur. De noodlijdende bussenfabrikant haalde vorige week met succes 36 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe aandelen. Financieel directeur Jurjen Jongma had al aangegeven dat hij zou vertrekken zodra de aandelenuitgifte was afgerond.

Euro en olie

De euro was 1,0477 dollar waard, tegen 1,0399 dollar op vrijdag. De eenheidsmunt zakte vrijdag naar het laagste niveau in twee jaar door speculaties op een grotere renteverlaging in de eurozone. De olieprijzen vielen wat terug na de sterke stijging vorige week. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 70,77 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 74,73 dollar per vat.