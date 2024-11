Verlaag TV-stroomverbruik: 3 simpele tips

Je kunt je elektriciteitsrekening verlagen door enkele eenvoudige aanpassingen aan hun kijkgewoonten en Tv- instellingen. Praktische tips, variërend van het volledig uitschakelen van de TV tot het kiezen van energiezuinige modellen.

Zet je TV helemaal uit

Het volledig uitschakelen van je televisie in plaats van deze in stand-by te laten staan, is een effectieve manier om sluipverbruik tegen te gaan. Veel mensen onderschatten hoeveel energie apparaten in stand-by modus nog verbruiken. Door de TV helemaal uit te zetten of de stekker uit het stopcontact te halen, kun je jaarlijks een aanzienlijk bedrag besparen op je elektriciteitsrekening. Een handige tip is om een stekkerdoos met schakelaar te gebruiken, waardoor je gemakkelijk meerdere apparaten tegelijk kunt uitschakelen.

Helderheid verlagen

Het aanpassen van de beeldinstellingen van je televisie kan een aanzienlijke impact hebben op het energieverbruik. Door de helderheid te verlagen en de energiebesparende modus in te schakelen, kun je het stroomverbruik merkbaar verminderen. Veel moderne tv's beschikken over een automatische helderheidsfunctie die zich aanpast aan het omgevingslicht, wat niet alleen energie bespaart, maar ook comfortabeler is voor je ogen. Deze eenvoudige aanpassingen kunnen leiden tot een lagere elektriciteitsrekening zonder dat je inlevert op kijkplezier.

Koop een energiezuinige TV

Bij de aanschaf van een nieuwe televisie is het verstandig om te letten op het energielabel. LED- en OLED-modellen zijn doorgaans veel zuiniger dan oudere LCD- of plasmaschermen. Houd er rekening mee dat grotere schermen meer stroom verbruiken, dus overweeg of een kleiner formaat voldoet aan je behoeften. Door bewust te kiezen voor een energiezuinig toestel, bespaar je niet alleen op je energiekosten, maar draag je ook bij aan een duurzamere levensstijl.