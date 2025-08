Italië geeft boete aan luxemerk Armani om 'ethische misleiding'

MILAAN (ANP/AFP) - De Italiaanse consumentenautoriteit heeft luxemerk Giorgio Armani een boete opgelegd van 3,5 miljoen euro omdat het bedrijf klanten zou hebben misleid met verklaringen over werkomstandigheden bij de productie van zijn kleding, tassen en accessoires. Volgens de waakhond zijn er namelijk misstanden rond veiligheid en gezondheid van werknemers bij toeleveranciers en onderaannemers van Armani.

De toezichthouder stelt dat Armani verklaringen over ethische en sociale verantwoordelijkheid heeft gegeven die haaks staan op de werkelijke werkomstandigheden bij toeleveranciers en onderaannemers. Volgens de waakhond laat het bedrijf veel spullen door die partijen produceren en is Armani op de hoogte van misstanden. De toezichthouder zei overigens niet waar die misstanden zouden plaatsvinden.

Armani is teleurgesteld over de boete en gaat in beroep. Volgens het modebedrijf is er altijd met de "grootst mogelijke openheid en transparantie" gehandeld richting consumenten.