Italië verbiedt stakingen op luchthavens tijdens Winterspelen

ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse overheid verbiedt stakingen door personeel op luchthavens tijdens de Olympische Spelen die in het noorden van het land worden gehouden. Transportminister Matteo Salvini wil voorkomen dat reizigers overlast ondervinden tijdens het internationale sportevenement.

Italiaanse vakbonden kondigden eerder acties op luchthavens aan voor 16 februari en 7 maart om betere arbeidsvoorwaarden te eisen voor personeel. Een oproep van de overheid om die acties uit te stellen tot na de Winterspelen verwierpen de bonden. Salvini zegt begrip te hebben voor de eisen van de bonden, maar vindt het belangrijker dat de Winterspelen zonder verstoringen verlopen gezien het "buitengewone internationale belang". Hij roept ook op tot meer onderhandelingen in het arbeidsconflict.

De Olympische Spelen van Milaan en Cortina begonnen op 6 februari en duren tot en met 22 februari. Daarna worden van 6 tot en met 15 maart de Paralympische Winterspelen gehouden in Italië.