ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Italië verbiedt stakingen op luchthavens tijdens Winterspelen

Economie
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 18:52
anp130226216 1
ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse overheid verbiedt stakingen door personeel op luchthavens tijdens de Olympische Spelen die in het noorden van het land worden gehouden. Transportminister Matteo Salvini wil voorkomen dat reizigers overlast ondervinden tijdens het internationale sportevenement.
Italiaanse vakbonden kondigden eerder acties op luchthavens aan voor 16 februari en 7 maart om betere arbeidsvoorwaarden te eisen voor personeel. Een oproep van de overheid om die acties uit te stellen tot na de Winterspelen verwierpen de bonden. Salvini zegt begrip te hebben voor de eisen van de bonden, maar vindt het belangrijker dat de Winterspelen zonder verstoringen verlopen gezien het "buitengewone internationale belang". Hij roept ook op tot meer onderhandelingen in het arbeidsconflict.
De Olympische Spelen van Milaan en Cortina begonnen op 6 februari en duren tot en met 22 februari. Daarna worden van 6 tot en met 15 maart de Paralympische Winterspelen gehouden in Italië.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-07-15 om 08.08.56

Als je als kind heel snel volwassen moest worden ontwikkel je deze 8 eigenschappen

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

ANP-534247913

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

ANP-471450332

Ruud de Wild over zijn ex Olcay: "Ze wilde geen man met een stoma"

251214446_m

Mannen willen in de smaak vallen bij vrouwen. En daarbij maken ze zich vaak druk om dingen die vrouwen niks uitmaken.

Loading