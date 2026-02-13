Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

Jean-Claude Van Damme heeft Jake Paul publiekelijk uitgedaagd voor een gevecht in een opvallende video op sociale media, en hij doet dat met de typische bravoure die je van hem verwacht.

Wat zegt Van Damme precies?

Van Damme, inmiddels 65 en nog altijd “The Muscles from Brussels”, richt zich in een korte video rechtstreeks tot Jake Paul, die hij omschrijft als een professionele vechter én als iemand van wie hij “gewoon de kont wil schoppen”. Hij presenteert zich in de video als een gewone kerel die een uitdaging zoekt, en maakt duidelijk dat hij het meent en wil doorgaan tot het gevecht er daadwerkelijk komt (“I won’t stop”). De toon is speels, maar tegelijk serieus genoeg om de media op te laten springen.​

Welke soort gevecht daagt hij uit?

Volgens commentaar op de beelden gaat het niet om een klassiek bokspotje, maar om een aangepaste kickboks‑achtige match met beperkingen op trappen en ellebogen, waarbij Van Damme nog altijd zijn beruchte hoge trappen zou kunnen gebruiken. Analisten wijzen erop dat een volledig gesanctioneerd gevecht in de VS problematisch zou zijn vanwege Van Dammes leeftijd, en speculeren dat het, als het al doorgaat, eerder buiten de grote Amerikaanse bonden om zou moeten plaatsvinden.​

Waarom Jake Paul – en wat heeft Paul te verliezen?

Het past in de trend van celebrity‑ en veteranenpartijen in de marge van het professionele boksen , waarin Jake Paul een hoofdrol speelt met gevechten tegen oudere MMA‑ en boksveteranen. Commentatoren merken op dat Pauls cv daardoor “het vreemdste resume in de boksgeschiedenis” dreigt te worden, vol namen van mannen ver voorbij hun sportieve hoogtepunt. Vanuit Van Dammes perspectief is dat precies het punt: Paul krijgt publiciteit en een nieuwe naam op zijn lijst, Van Damme krijgt een laatste grote show – vandaar de retorische vraag wat Paul “te verliezen” heeft behalve reputatierisico.

Jake Paul na zijn vorige gevecht

Heeft Jake Paul al gereageerd?

Voor zover nu bekend is er nog geen formele bevestiging van Jake Paul of zijn kamp dat hij de uitdaging accepteert. De verwachting in de vechtsport‑bubble is wel dat de druk vanuit media en fans kan toenemen, omdat een dergelijk freak‑gevecht commercieel interessant is, al blijft het zeer onzeker of een atletische commissie zo’n partij met een 65‑jarige filmster daadwerkelijk wil goedkeuren.