We sterven uit, maar niet overal

De wereldwijde geboortecijfers laten in 2025 een enorme variatie zien tussen verschillende regio's en landen. Terwijl het mondiale gemiddelde op 16,1 geboorten per 1.000 mensen staat, variëren de cijfers van slechts 4,8 in Zuid-Korea tot maar liefst 46,9 in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Deze verschillen illustreren de uiteenlopende demografische uitdagingen waarmee landen wereldwijd te maken hebben.

Europa: Lage Geboortecijfers Over de Hele Linie

Europa kent wereldwijd de op één na laagste geboortecijfers, na Oost-Azië. De cijfers variëren van 6,5 tot 9,8 per 1.000 mensen.

Italië heeft met 6,5 het laagste Europese geboortecijfer, gevolgd door Spanje met 6,8 en Duitsland met 8,5. Frankrijk staat op 9,3, het Verenigd Koninkrijk op 9,8 en Rusland op 8,7 geboorten per 1.000 inwoners. Deze lage cijfers zorgen voor groeiende zorgen over vergrijzing, arbeidsmarktkrapte en de financierbaarheid van sociale voorzieningen.

Afrika: Het Continent met de Hoogste Geboortecijfers

Afrika kent verreweg de hoogste geboortecijfers ter wereld. De Centraal-Afrikaanse Republiek spant de kroon met een geschat geboortecijfer van 46,9 per 1.000 mensen in 2025, het hoogste ter wereld. Ook andere Afrikaanse landen kennen zeer hoge cijfers.

In West-Afrika liggen de cijfers bijzonder hoog. Mali noteert 40,3 geboorten per 1.000 inwoners, Niger 42,1, Tsjaad 44,7 en Benin 34,6. De regio rond de Sahel en het Grote Merengebied in centraal Afrika laat vergelijkbare patronen zien, met landen als de Democratische Republiek Congo op 41,7 en Angola op 37,7 geboorten per 1.000 mensen.

Ook in Oost-Afrika zijn de cijfers hoog. Somalië kent met 43,3 geboorten per 1.000 inwoners een van de hoogste cijfers wereldwijd. Tanzania staat op 35,3, Mozambique op 37,7 en Madagaskar op 32,0. Afghanistan, aan de noordoostelijke rand van het continent, noteert 35,4 geboorten per 1.000 mensen.

Het zuiden van Afrika kent over het algemeen lagere cijfers dan de rest van het continent, maar nog steeds aanzienlijk hoger dan wereldgemiddeld. Zuid-Afrika staat op 18,4 per 1.000 inwoners.

Azië: Een Verdeeld Beeld

Azië laat een sterk verdeeld beeld zien. Het continent herbergt zowel landen met zeer lage als relatief hoge geboortecijfers.

Oost-Azië: Historisch Lage Cijfers

Oost-Azië kent de laagste geboortecijfers ter wereld. Zuid-Korea heeft met 4,8 geboorten per 1.000 mensen het laagste geboortecijfer wereldwijd. Ook Japan kampt met vergrijzing en een laag geboortecijfer van 6,0, terwijl China op 6,2 staat. Deze landen staan voor grote demografische uitdagingen door hun snel vergrijzende bevolkingen.

Zuidoost-Azië: Gemiddeld tot Laag

In Zuidoost-Azië liggen de cijfers gemiddeld lager. Thailand noteert 6,2, Singapore 8,6 en Cambodja 20,1 geboorten per 1.000 inwoners. Papua-Nieuw-Guinea vormt een uitzondering met een relatief hoog cijfer van 24,3.

Centraal- en Zuid-Azië: Nog Aanzienlijke Groei

In Centraal-Azië liggen de cijfers beduidend hoger. Tadzjikistan kent 25,8 geboorten per 1.000 mensen, Oezbekistan 25,1 en Mongolië 17,4.

Ook in Zuid-Azië zijn de cijfers nog relatief hoog, zij het met grote variatie. India staat op 15,9, Pakistan op ongeveer 24-25 (niet exact leesbaar op de kaart), en Jemen op 34,5 geboorten per 1.000 inwoners.

Midden-Oosten: Grote Verschillen

Het Midden-Oosten toont een gemengd beeld. Libië staat op 16,3 en Irak op 25,8 geboorten per 1.000 mensen. Iran noteert 25,8, terwijl de cijfers in de Arabische Golfstaten over het algemeen hoger liggen. Mauritanië heeft een geboortecijfer van 34,6 per 1.000 inwoners.

Noord- en Zuid-Amerika: Middenmoot

Het Amerikaanse continent laat cijfers zien die tussen de Europese en Afrikaanse extremen in liggen.

De Verenigde Staten hebben een geboortecijfer van 10,8 per 1.000 mensen, Canada 8,7 en Mexico 15,3. In Centraal-Amerika ligt Guyana op 19,6.

In Zuid-Amerika varieert het beeld sterk. Brazilië noteert 11,9, Argentinië 11,1, Peru 15,7 en Colombia 21,1 geboorten per 1.000 inwoners. Bolivia staat op een relatief hoog cijfer van 21,1.

Oceanië: Lage Cijfers in Ontwikkelde Landen

Australië heeft een geboortecijfer van 11,2 per 1.000 mensen, vergelijkbaar met andere ontwikkelde landen. Nieuw-Zeeland volgt een soortgelijk patroon.

Demografische Implicaties

De enorme verschillen in geboortecijfers wereldwijd hebben verstrekkende gevolgen voor de toekomst van landen en regio's.

Uitdagingen bij Lage Geboortecijfers

Landen met zeer lage geboortecijfers, zoals Zuid-Korea, Japan, China en grote delen van Europa, staan voor ernstige demografische uitdagingen. Een krimpende beroepsbevolking moet een groeiend aantal ouderen ondersteunen, wat druk zet op pensioenstelsels en gezondheidszorg. Deze landen zoeken naar oplossingen via immigratie, verhoging van de pensioenleeftijd of stimulering van het geboortecijfer.

Uitdagingen bij Hoge Geboortecijfers

Landen met zeer hoge geboortecijfers, voornamelijk in Afrika, staan voor andere uitdagingen. Snelle bevolkingsgroei vereist enorme investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en werkgelegenheid. Tegelijkertijd biedt een jonge bevolking potentieel voor economische groei, mits er voldoende kansen worden gecreëerd.

Conclusie

De wereldkaart van geboortecijfers in 2025 toont een wereld in demografische transitie, waarbij verschillende regio's zich in verschillende fases bevinden. Terwijl ontwikkelde landen in Azië en Europa worstelen met historisch lage geboortecijfers en vergrijzing, kent Afrika nog steeds zeer hoge geboortecijfers die tot snelle bevolkingsgroei leiden. Deze verschillen zullen de komende decennia bepalend zijn voor mondiale migratiepatronen, economische ontwikkeling en geopolitieke verhoudingen.

Bronvermelding

Alle cijfers en informatie in dit artikel zijn gebaseerd op de infographic "Global Births Per 1,000 People" van Visual Capitalist, met als bron UN World Population Prospects 2024 via Our World in Data en de Wereldbank.