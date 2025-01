Italië wil na jarenlange stop terugkeren naar kernenergie

MILAAN (ANP/RTR) - Italië wil eind 2027 een plan klaar hebben om kernenergie opnieuw toe te staan, nadat die energiebron bijna veertig jaar geleden in de ban werd gedaan in het land. Dat heeft de Italiaanse energieminister Gilberto Pichetto Fratin gezegd in een interview met de Italiaanse zakenkrant Il Sole 24 Ore dat donderdag werd gepubliceerd.

De regering van premier Giorgia Meloni stelt dat kleine modulaire reactoren (SMR's) en geavanceerde modulaire reactoren kunnen helpen bij het vergroenen van de meest vervuilende industrieën in Italië, zoals de productie van staal, glas en tegels.

Italië produceert al bijna veertig jaar geen kernenergie meer als gevolg van twee referenda in 1987 en 2011, maar de overheid stelt nu regels op om de stop op kerncentrales op te heffen door het gebruik van nieuwe technologieën voor kernenergie. "Italië is klaar om terug te keren naar kernenergie, een cruciale keuze die hernieuwbare energie niet zal vervangen maar aanvullen, om zo een gebalanceerde en duurzame energiemix te garanderen," zei Pichetto Fratin.