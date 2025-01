Dit is wat Winter Vol Liefde per aflevering kost

Winter Vol Liefde, het besneeuwde broertje van B&B Vol Liefde, heeft inmiddels al 17 afleveringen achter de rug. De serie zit bomvol bijzondere momenten: van de bemoeizuchtige moeder van Mike tot de diarreeproblemen bij de koeien van Judith. We zagen emotionele tranen bij Adrienne, en zelfs een kus. Maar wat kost het eigenlijk om zo’n aflevering te maken? En hoe lang dartelt er een filmcrew om de deelnemers heen?

Op zoek naar liefde in de sneeuw

In Winter Vol Liefde gaan Nederlanders die in het buitenland wonen op zoek naar de ware. In tegenstelling tot B&B Vol Liefde hebben niet alle deelnemers een bed and breakfast. Sommigen werken bijvoorbeeld als skileraar.

Zes weken lang camera's in huis

Tina Nijkamp, voormalig programmadirecteur bij SBS en een expert op het gebied van kijkcijfers en televisie, heeft een goed beeld van wat erbij komt kijken om Winter Vol Liefde te maken. In haar podcast Tina’s TV Update onthult ze interessante details. “Ik heb me laten vertellen dat er zes weken wordt gedraaid bij de kandidaten van Winter Vol Liefde. Die hebben dus zes weken een cameraploeg over de vloer, dat is echt wel lang.”

De prijs van een aflevering

Volgens Nijkamp kost één aflevering van Winter Vol Liefde zo’n 70.000 tot 80.000 euro. Een flinke investering, maar de kijkcijfers maken dat voor RTL ongetwijfeld meer dan goed. Het programma wordt immers door gemiddeld 1,5 tot 2 miljoen mensen bekeken.

Bron: Metro