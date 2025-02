Jaarwinst rederij Maersk schiet omhoog na onrust Rode Zee

KOPENHAGEN (ANP) - Rederij A.P. Moller - Maersk heeft het afgelopen jaar een bijna 60 procent hogere nettowinst geboekt. Het Deense logistieke concern profiteerde van hogere vrachttarieven voor de scheepvaart, die het gevolg waren van aanhoudende onrust in de Rode Zee. Daarnaast steeg de vraag naar containervervoer.

De Rode Zee was vorig jaar regelmatig het toneel van aanvallen van Houthi-rebellen in Jemen die vrachtschepen aanvielen, als steun voor Hamas in de oorlog met Israël. Dat zorgde ervoor dat veel schepen liever omvoeren, wat de prijzen voor vervoer stuwde.

Dat droeg bij aan een nettowinst van 6,2 miljard dollar voor Maersk in 2024, tegenover 3,9 miljard dollar een jaar eerder. Aandeelhouders profiteren daar ook van, want het concern kondigde eerder deze week aan voor omgerekend bijna 2 miljard euro eigen aandelen in te kopen.