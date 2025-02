ING verwacht verdere groei met hypotheken

AMSTERDAM (ANP) - ING denkt nog verder te kunnen groeien met hypotheken. Dat sterkt topman Steven van Rijswijk in zijn verwachting dat de bank met zijn strategie om inkomsten meer te spreiden de juiste weg is ingeslagen om voorbereid te zijn op economisch turbulente tijden.

De ING-baas stipt aan dat niet alleen in Nederland maar ook in diverse andere landen sprake is van een huizentekort. Maar de hypotheekmarkt heeft de weg omhoog gevonden en de vraag naar hypotheken lijkt alleen maar toe te nemen. Van Rijswijk denkt daar met zijn financiële concern van te kunnen profiteren.

De dreiging van een handelsoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten zorgt volgens Van Rijswijk voor onzekerheid in de zakenwereld, zegt hij in een toelichting op de jaarcijfers. Daarbij bestaat ook het risico dat de inflatie weer oploopt als bijvoorbeeld de Amerikaanse president Donald Trump met importheffingen komt. De laatste tijd is het beeld in meerdere landen sowieso wat minder rooskleurig.