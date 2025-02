Vattenfall ziet omzet dalen door warm weer en lage stroomprijzen

STOCKHOLM (ANP) - Het Zweedse energieconcern Vattenfall, dat in Nederland ongeveer 2 miljoen klanten bedient, had vorig jaar flink te lijden onder de dalende elektriciteitsprijzen. Daarnaast viel de omzet lager uit, doordat het in 2024 warmer was dan gemiddeld. Door de hogere temperaturen daalde de vraag naar energie voor verwarming, wat een negatieve impact had op de verkoop.

Hierdoor daalde de omzet met 15 procent tot 246 miljard Zweedse kroon, omgerekend 22 miljard euro. De onderliggende operationele winst ging licht omlaag tot 19,8 miljard kroon. In het laatste kwartaal van vorig jaar kelderde deze winst echter tot iets meer dan een half miljard kroon, van 4,6 miljard in dezelfde periode vorig jaar.

Vattenfall spreekt van een zwak vierde kwartaal. De elektriciteitsprijzen in de Scandinavische landen daalden vorig jaar met gemiddeld 36 procent. In Nederland was die afname met gemiddeld 19 procent aanzienlijk kleiner. De stroomprijzen op het Europese vasteland liggen bijna twee keer zo hoog als in de Scandinavische landen.