Jansen vooral bezorgd over toenemend geweld tegen NS-medewerkers

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer) is bezorgd over de bevindingen van NS over het afgelopen jaar, laat hij weten in reactie op de jaarcijfers van het treinbedrijf. Die schetsen "geen positief beeld", merkt hij op. "Ik maak me vooral zorgen over het geweld tegen medewerkers van NS, dat vind ik onacceptabel. Mijn ambtenaren en ik zijn voortdurend met NS in gesprek om te zien welke stappen kunnen worden genomen om de veiligheid van medewerkers en reizigers te vergroten."

De PVV-bewindsman wijst op de overlastsituatie op het Brabantse station Maarheeze, onder anderen door asielzoekers, waarna hij geld uittrok om de beveiliging van het station te betalen. "Mensen moeten veilig hun werk kunnen doen."

Daarnaast zegt hij samen met NS en het ministerie van Financiën te kijken naar een structurele oplossing voor de stijging van de NS-tarieven. "Rond de voorjaarsnotabesluitvorming kom ik daarop terug", aldus Jansen. Dit heeft hij eerder ook beloofd.