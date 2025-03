Partijen verdeeld over innovatie in autoplan Europese Commissie

BRUSSEL (ANP) - Partijen in het Europees Parlement (EP) zijn verdeeld over het actieplan voor de auto-industrie dat woensdag is aangekondigd door de Europese Commissie. In het plan is onder meer geld vrijgemaakt voor het maken van eigen batterijen voor auto-accu's, die essentieel zijn om de Europese auto-industrie te vergroenen, en voor innovatieve investeringen. De centrumrechtse Europese Volkspartij, de grootste partij in het EP, noemt het plan een "goede eerste stap".

GroenLinks-PvdA vindt juist dat de autofabrikanten nog altijd te veel beschermd worden in het plan en hekelt het uitstel voor de fabrikanten. "Het is cynisch dat de Commissie spreekt over 'ademruimte' voor autofabrikanten, terwijl in Europa jaarlijks meer dan 350.000 mensen sterven door luchtvervuiling", aldus EP'er Mohammed Chahim.

BBB, die valt onder de EVP, is vooral ontevreden dat Europese fabrikanten vanaf 2035 alleen nog emissieloze auto's mogen verkopen.