Japan: Amerikaanse autoheffingen van 25 procent zijn onacceptabel

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse invoerheffingen op auto's zijn voor Japan onaanvaardbaar, stelt Ryosei Akazawa, de belangrijkste handelsgezant van het land. Volgens hem hebben Japanse bedrijven inmiddels meer dan 60 miljard dollar geïnvesteerd in de Verenigde Staten en 2,3 miljoen lokale banen gecreëerd.

Akazawa deed zijn uitspraken donderdag vlak voor zijn vertrek naar Washington voor de zevende ronde van handelsbesprekingen met zijn Amerikaanse tegenhangers. Japanse autofabrikanten produceren jaarlijks ongeveer 3,3 miljoen auto's in de VS, een aantal dat veel hoger ligt dan de 1,37 miljoen die naar de VS worden geëxporteerd, stelt de onderhandelaar.

"We hebben herhaaldelijk aan de VS uitgelegd dat de Japanse auto-industrie een enorme bijdrage levert aan de Amerikaanse economie, en we zullen dit blijven uitleggen en begrip blijven vragen", aldus Akazawa.