‘Geheime reis’: Geen bijeenkomst lijsttrekkers op Lowlands na afzegging Yeşilgöz

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 20:29
bijgewerkt om dinsdag, 12 augustus 2025 om 20:33
anp120825149 1
Een geplande bijeenkomst met lijsttrekkers van verschillende politieke partijen op Lowlands gaat niet door, nadat VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz afhaakte. Een woordvoerder van Lowlands bevestigt na berichtgeving van het AD dat het evenement, dat nog niet was aangekondigd, niet doorgaat.
Komend weekend zouden de lijsttrekkers van GroenLinks-PvdA, D66, SP, CDA, Partij voor de Dieren, Volt en VVD naar Lowlands komen. In de Heineken-tent mochten ze allemaal, zonder debat, "zes à zeven minuten over de toekomst van Nederland" spreken.
Volgens de krant heeft de afzegging van Yeşilgöz te maken met een "geheime reis naar het buitenland". Het is niet bekend waar die reis heen gaat.
