Al bij een glas per dag neemt kans op alvleesklierkanker toe

Drank maar meer kapot dan je lief is. Daar kan ook zeker je alvleesklier
bij horen.
Een nieuwe, grote internationale analyse laat zien dat de stijging van het aantal mensen met alvleesklierkanker verklaarbaar is: alcoholgebruik hangt samen met een hoger risico op alvleesklierkanker. Het onderzoek, gecoördineerd door IARC/WHO en gepubliceerd in PLOS Medicine
, bundelde gegevens van in totaal zo’n 2,5 miljoen mensen en vond een consistente dosis-responsrelatie: per extra 10 gram alcohol
per dag stijgt het risico met ongeveer 3%.
Alvleesklierkanker is een van de dodelijkste kankers, mede doordat de ziekte vaak laat wordt ontdekt. Dat alcohol al kankerverwekkend is geclassificeerd, was bekend; deze studie versterkt het bewijs dat ook alvleesklierkanker tot de alcoholgerelateerde kankers gerekend moet worden.