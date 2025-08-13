Al bij een glas per dag neemt kans op alvleesklierkanker toe

Drank maar meer kapot dan je lief is. Daar kan ook zeker je alvleesklier bij horen.

Een nieuwe, grote internationale analyse laat zien dat de stijging van het aantal mensen met alvleesklierkanker verklaarbaar is: alcoholgebruik hangt samen met een hoger risico op alvleesklierkanker. Het onderzoek, gecoördineerd door IARC/WHO en gepubliceerd in PLOS Medicine , bundelde gegevens van in totaal zo’n 2,5 miljoen mensen en vond een consistente dosis-responsrelatie: per extra 10 gram alcohol per dag stijgt het risico met ongeveer 3%.

Hoe meer alcohol, hoe hoger het risico op alvleesklierkanker

Wat betekent dat concreet?

Dosis-respons: elke 10 g alcohol per dag (ongeveer een klein glas wijn) gaat gepaard met circa 3% hoger risico, onafhankelijk van geslacht en of je rookt of niet

Drempelwaarden: Vrouwen: Als je dagelijks 1 of 2 glazen drinkt is het risico duidelijk verhoogd (+12% versus vrouwen die af en toe drinken). Mannen: Als je 3 glazen gemiddeld per dag drinkt stijgt je risico met +15%. Drinkt je nog meer dan blijft het risico stijgen

Type drank: het verband werd vooral gezien bij bier en sterke drank; bij wijn was in deze analyse geen significant verband zichtbaar, mogelijk door verschillen in drinkpatronen en leefstijl.

Waarom is dit belangrijk?

Alvleesklierkanker is een van de dodelijkste kankers, mede doordat de ziekte vaak laat wordt ontdekt. Dat alcohol al kankerverwekkend is geclassificeerd, was bekend; deze studie versterkt het bewijs dat ook alvleesklierkanker tot de alcoholgerelateerde kankers gerekend moet worden.

Wat kun je hiermee?

Overweeg je gemiddelde dagelijkse inname: zelfs matig drinken blijkt meetbaar samen te hangen met risico.

Kies bewust: minder vaak en minder per gelegenheid verlaagt je cumulatieve blootstelling.

Let op drinkpatronen: bingedrinken en combinatie met roken of obesitas verhogen gezondheidsrisico’s verder, ook al stond dat niet centraal in deze analyse.

Bespreek twijfel met je arts, zeker als (alvleesklier)kanker in de familie zit

Zo reken je 10 g alcohol om