Deze prachtige onontdekte parel in de Middellandse Zee is veel betaalbaarder dan Ibiza

Op zoek naar zon, zee en een vakantie waar je bankrekening niet van in de stress schiet? Vergeet Ibiza en kijk een stukje noordoostelijker. Daar ligt Menorca – het stille pareltje van de Balearen – dat nu in rap tempo populairder wordt.

Goedkoper en rustiger dan Ibiza

Ibiza staat bekend om zijn feesten, luxe strandclubs en prijskaartjes waar je u tegen zegt. Menorca pakt het anders aan: minder glitter, meer natuur . Volgens TravelSupermarket is de interesse voor het eiland het afgelopen jaar met maar liefst 341 procent gestegen. En dat is niet gek, want alles – van hotels tot sangria – is er vriendelijker geprijsd.

Natuur die je mond doet openvallen

Menorca is een plaatje. Denk aan azuurblauw water, witte stranden en baaien die zo in een ansichtkaart passen. Wandel over het 320 kilometer lange Cami de Cavalls langs ruige kliffen, bezoek het fotogenieke vissersdorpje Binibeca, of struin door het historische Ciutadella vol winkels, tapasbarretjes en eeuwenoude gebouwen.

Perfect voor gezinnen en rustzoekers

Door de kindvriendelijke stranden en rustige sfeer wordt Menorca ook wel het ‘buggy-eiland’ genoemd. Met zomertemperaturen van 24 tot 26 graden en milde winters is het een bestemming voor elk seizoen.

Wat te doen op Menorca

Cova d'en Xoroi: cocktailbar in een klifgrot met zeezicht.

Cala Macarelleta: misschien wel het mooiste strand van het eiland.

Bodegas Binifadet: bijzondere wijnproeverij voor €16 per persoon.

Pont d'en Gil: zonsondergang kijken door een natuurlijke steenboog.

Menorca is geen tweede Ibiza en dat is precies de charme. Je krijgt er zon en schoonheid zonder de hoofdprijs te betalen.