Staat loopt miljard euro (en meer) mis door belastingtruc Aegon

De fiscus loopt richting een miljard euro aan belastinginkomsten mis, na een uitspraak van de Hoge Raad eerder dit jaar. De raad oordeelde eind maart dat Aegon het verlies bij de liquidatie van dochtervennootschappen wel degelijk mocht wegstrepen tegen de in Nederland belastbare winst.

Alleen Aegon al hoefde daardoor 50 miljoen euro minder winstbelasting te betalen, maar in totaal kost de uitspraak de staatskas eenmalig 840 miljoen euro. Jaarlijks loopt de Belastingdienst bovendien 65 miljoen euro mis.

Demissionair staatssecretaris Tjebbe van Oostenbrugge (Fiscaliteit) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij dekking wil zoeken in de zogeheten liquidatieverliesregeling, ofwel de regeling waarover de Hoge Raad uitspraak deed. Daardoor komen andere posten niet in gevaar. Hij hoopt de Kamer rond Prinsjesdag hier verder over te informeren.